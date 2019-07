Grilles indiciaires des puéricultrices territoriales

Carrière et salaires

Les grilles indiciaires déterminent les salaires de base des puéricultrices territoriales, tout au long de la carrière dans leur cadre d'emplois, qui relève de la catégorie A de la fonction publique territoriale (filière médico-sociale).

Les puéricultrices territoriales travaillent dans les services de protection maternelle et infantile, et au sein des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Des structures qui relèvent des collectivités territoriales (communes, départements) et de leurs établissements publics. Expérimentées, elles peuvent occuper des emplois de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Ces fonctionnaires font partie du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, de catégorie A. Créé en 2014, celui-ci comprend trois grades. Trois échelles de rémunération s’appliquent donc à ces puéricultrices, couvrant toute leur carrière.



Echelles des salaires des puéricultrices territoriales, suivant leurs grades* Puéricultrice de classe normale : de 1 950 à 2 600 euros. Puéricultrice de classe supérieure : de 1 950 à 2 890 euros. Puéricultrice hors classe : de 2 030 à 3 050 euros. (*) Montants arrondis à la dizaine la plus proche.

La rémunération comprend principalement un salaire de base, appelé traitement indiciaire ou traitement de base, calculé à partir des grilles indiciaires, et des primes et indemnités. Le traitement représente 80 % environ de la rémunération globale Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.



Une revalorisation indiciaire interviendra au 1er janvier 2020 au bénéfice des puéricultrices territoriales (mise en oeuvre du protocole PPCR).



Grilles à jour au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Puéricultrice de classe normale

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement de base) 1 480 416 2 ans 1 949,39 € 2 501 432 2 ans 2 024,36 € 3 528 452 2 ans 2 118,08 € 4 557 472 2 ans 2 211,80 € 5 577 487 3 ans 2 282,09 € 6 605 509 3 ans 6 mois 2 385,19 € 7 637 533 4 ans 2 497,65 € 8 665 555 2 600,74 €

Recrutement : après réussite au concours sur titre avec épreuve, sur liste d’aptitude.

Durée théorique de carrière dans le grade : 18 ans et 6 mois, par avancement automatique à l’ancienneté.

Accès au grade « classe supérieure » : passerelle dans le 4e échelon du grade de puéricultrice de classe normale, avec au moins un d’ancienneté. Condition supplémentaire : justifier d’au moins 9 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices, dont 4 années dans le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales.

Grille indiciaire Puéricultrice de classe supérieure

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement de base) Ech. provisoire 1 480 416 2 ans 1 949,39 € Ech .provisoire 2 501 432 2 ans 2 024,36 € Ech. provisoire 3 528 452 2 ans 2 118,08 € 1 557 472 2 ans 2 211,80 € 2 587 495 3 ans 2 319,58 € 3 618 518 3 ans 6 mois 2 427,36 € 4 649 542 4 ans 2 539,83 € 5 679 565 4 ans 2 647,60 € 6 714 592 4 ans 2 774,13 € 7 747 617 2 891,28 €

Recrutement dans ce grade : promotion interne

Durée théorique de carrière dans le grade : 20 ans et 6 mois, par avancement automatique à l’ancienneté.

Accès au grade supérieur : passerelle dans le premier échelon du grade de puéricultrice de classe supérieure, avec au moins un an d’ancienneté au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.

Grille indiciaire Puéricultrice hors classe

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement de base) 1 480 416 2 ans 1 949,39 € 2 501 432 2 ans 2 024,36 € 3 528 452 2 ans 2 118,08 € 4 557 472 2 ans 2 211,80 € 5 577 487 3 ans 2 282,09 € 6 605 509 3 ans 6 mois 2 385,19 € 7 637 533 4 ans 2 497,65 € 8 665 555 2 600,74 €

Recrutement : promotion interne.

Durée théorique de carrière dans le grade : 25 ans et 6 mois, par avancement automatique à l’ancienneté.

Les primes et indemnités, 20 % de la rémunération

Comme nous l’expliquons dans Salaire des fonctionnaires : de quoi parle-t-on ?, différentes primes et indemnités viennent s’ajouter au traitement de base, représentant environ 20% de la rémunération globale. Ainsi, les puéricultrices peuvent percevoir le supplément familial de traitement, si elles ont des enfants, et une indemnité de résidence variable suivant les régions.



Les puéricultrices peuvent percevoir d’autres primes et indemnités, dont le montant et la nature varient suivant les employeurs. Elles sont exclues, pour l’instant, du nouveau régime indemnitaire Rifseep (réexamen prévu avant la fin décembre 2019).

Références Décret n°2014-923 : statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales

Décret n°2014-925 : échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales.

Cet article est en relation avec les dossiers