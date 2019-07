Grilles indiciaires des cadres territoriaux de santé paramédicaux

Carrière et salaires

Publié le 17/07/2019

Combien un cadre qualifié dans les soins infirmiers, la puériculture ou le médico-technique est-il payé dans la fonction publique territoriale ? Zoom sur les grilles indiciaires.

Managers qualifiés dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers ou encore des activités de rééducation ou médicotechniques, les cadres territoriaux de santé paramédicaux occupent des postes à responsabilités dans les établissements et services médicosociaux, les laboratoires et les services chargés de l’accueil des enfants de moins de 6 ans.



Quel sont leurs salaires ? Pour tout fonctionnaire, le salaire de base est déterminé par les grilles indiciaires du cadre d’emplois (ou du corps pour les agents de l’Eat) d’appartenance, fixées par décret.

Trois échelles de rémunération s’applique au cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, couvrant toute la carrière de l’agent.

Echelles des salaires de base des cadres territoriaux de santé, suivant leurs grades * Cadre de santé 2e classe : de 2 140 à 3 040 euros. Cadre de santé 1re classe : de 2 280 à 3 160 euros. Cadre supérieur de santé : de 2 160 à 3 530 euros. (* ) Montants bruts (hors primes et cotisations), arrondis à la dizaine la plus proche.

Ce salaire de base (ou traitement indiciaire) représente 80 % en moyenne de la rémunération globale du fonctionnaire.

Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros depuis 2017.

Grilles à jour au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Cadre territorial de santé paramédical, 2e classe

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement de base) 1 538 457 1 an 2 141,51 € 2 547 465 2 ans 2 179,00 € 3 577 487 2 ans 2 282,09 € 4 601 506 2 ans 2 371,13 € 5 634 531 3 ans 2 488,28 € 6 665 555 3 ans 2 600,74 € 7 702 583 3 ans 2 731,95 € 8 724 599 3 ans 2 806,93 € 9 756 624 3 ans 2 924,08 € 10 789 649 3 041,23 €

Recrutement dans le grade:

concours interne sur titres avec épreuve,

sur titres avec épreuve, promotion interne,



ou mobilité.

Durée carrière dans le grade de 2e classe : 22 ans, par avancement d’échelon automatique à l’ancienneté.

Avancement dans la 1re classe : au 6e échelon, avec une ancienneté de 5 ans de services effectifs dans le grade (inscription sur un tableau d’avancement).

Grille indiciaire Cadre territorial de santé paramédical, 1re classe

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement de base) Echelon provisoire 1 538 457 1 an 2 141,51 € Ech provisoire 2 547 465 2 ans 2 179,00 € 1 577 487 2 ans 2 282,09 € 2 601 506 3 ans 2 371,13 € 3 634 531 3 ans 2 488,28 € 4 665 555 3 ans 2 600,74 € 5 706 586 3 ans 2 746,01 € 6 729 603 3 ans 2 825,67 € 7 765 630 3 ans 2 952,20 € 8 789 649 3 ans 3 041,23 € 9 822 674 3 158,38 €

Recrutement dans le grade de 1re classe :

promotion interne

ou mobilité.

Durée de carrière dans le grade : 23 ans, par avancement d’échelon automatique à l’ancienneté.

Avancement dans le grade supérieur : avec 3 ans de services effectifs et réussite à un examen professionnel.

Echelons provisoires, kesako ? Ils ont été mis en place pour permettre l’intégration des fonctionnaires des anciens cadres d’emplois puéricultrices cadres territoriaux de santé et cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.

Grille indiciaire Cadre territorial supérieur de santé paramédical

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement de base) 1 676 563 2 ans 2 638,23 € 2 713 591 2 ans 2 769,44 € 3 740 611 3 ans 2 863,16 € 4 781 643 3 ans 3 013,11 € 5 831 681 3 ans 3 191,18 € 6 879 717 3 ans 3 359,88 € 7 928 754 3 533,26 €

Recrutement : promotion interne



Durée de carrière dans ce grade : 16 ans, avancement d’échelon automatique, à l’ancienneté.

Les primes et indemnités : 20% de la rémunération globale du fonctionnaire

Au traitement indiciaire de base s’ajoutent le régime indemnitaire, c’est-à-dire des primes et indemnités liées au grade, ainsi que l’indemnité de résidence et, éventuellement, le supplément familial de traitement. D’autres primes, variables suivant les employeurs locaux, peuvent être versées.

Certains de ces fonctionnaires peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Références Décret n°2016-336 : statut particulier des cadres territoriaux de santé paramédicaux

Décret n°2016-337 : échelonnement indiciaire

