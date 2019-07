Centre national de la musique : le Sénat insiste sur l’intérêt général

Spectacle vivant

Publié le 11/07/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

© Cloudbursted via Adobe Stock

Lors de l'examen de la proposition de loi portant création du futur Centre national de la musique, le 9 juillet, les sénateurs ont précisé les relations du futur établissement public avec les collectivités territoriales. Ils ont aussi introduit la mention des droits culturels et celles des données.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les sénateurs se sont attachés à rectifier la tonalité de la proposition de loi portant création du Centre national de la musique (CNM), initiée par les députés (LREM) Pascal Bois (Oise) et Emilie Cariou (Meuse).

Destiné à constituer un levier de développement de la politique publique en faveur du secteur musical, le futur CNM réunira des acteurs et dispositifs jusqu’ici dispersés et de statuts différents :

le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) ;

le Fonds pour la création musicale (FCM) ;

le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA).

Partenariat avec les collectivités, au nom de « l’intérêt général »

En mai dernier, les députés avaient introduit in extremis les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cercle des partenaires du futur Centre national de la musique. Le 9 juillet, les sénateurs ont eu à coeur d’aller plus loin.

Reprenant l’article stipulant que le futur établissement public « associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions », ils ont précisé qu’il

Article réservé aux abonnés Gazette i Contenu réservé aux abonnés Gazette des communes Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous à La Gazette Cet article n’est pas disponible dans l’offre d’essai du club. Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous au à La Gazette Votre offre d’essai est arrivée à terme. Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous au à La Gazette S'abonner Déjà abonné ? connexion