Grilles indiciaires des psychologues territoriaux

Les psychologues territoriaux appartiennent à la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. Quels sont leurs salaires durant leur carrière ? Ces grilles indiciaires en déterminent les montants.

Fonctionnaires de catégorie A, les psychologues territoriaux déterminent, indiquent et réalisent des actions préventives et curatives au bénéfice de personnes atteintes de troubles psychiques. Ils oeuvrent dans tous les champs du social, relevant des collectivités territoriales et leurs établissements publics (enfance, grand âge, etc.), souvent au sein d’une équipe pluridisciplinaire.



Echelles des salaires des psychologues territoriaux suivant leur grade *

Psychologue de classe normale : de 1 820 à 3 130 euros. Psychologue hors classe : de 2 400 à 3 740 euros. (*) Montants bruts (hors primes, indemnités et cotisations) arrondis à la dizaine la plus proche.

Elément principal de leur rémunération, leur traitement, ou « salaire de base », est calculé sur la base de grilles indiciaires fixées par décret. Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros depuis 2017.

Ces montants sont revalorisés aux 1ers janvier 2019, 2020 et 2021, conformément au protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR).

Grilles à jour au 1er janvier 2019

Grille indiciaire psychologue territorial de classe normale

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement de base) 1 441 388 1 an 1 818,18 € 2 457 400 1 an 1 874,41 € 3 467 408 2 ans 1 911,90 € 4 498 429 2 ans 2 010,30 € 5 528 452 2 ans 6 mois 2 118,08 € 6 572 483 3 ans 2 263,35 € 7 608 511 3 ans 2 394,56 € 8 656 547 3 ans 6 mois 2 563,26 € 9 702 583 4 ans 2 731,95 € 10 758 625 4 ans 2 928,77 € 11 816 669 3 134,95 €

Recrutement : sur liste d’aptitude après réussite d’un concours sur titre avec épreuve.

Durée théorique de carrière dans le grade : 26 ans, avancement automatique à l’ancienneté.

Accès au grade supérieur : passerelle au 6e échelon, avec deux ans d’ancienneté dans le grade.

Grille indiciaire psychologue territorial hors classe

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement de base) 1 609 512 2 ans 2 399,24 € 2 693 575 2 ans 6 mois 2 694,46 € 3 746 616 2 ans 6 mois 2 886,59 € 4 800 657 2 ans 6 mois 3 078,72 € 5 869 710 2 ans 6 mois 3 327,08 € 6 930 756 3 ans 3 542,63 € 7 985 798 3 739,45 € 8 –

Recrutement : promotion interne

Durée théorique de carrière dans le grade : 15 ans, avancement automatique à l’ancienneté.

Primes et indemnités :20% environ de la rémunération du fonctionnaire

Les psychologues territoriaux exerçant leurs fonctions dans les zones urbaines sensibles ou à proximité ont droit à une nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Régime indemnitaire

Les psychologues territoriaux perçoivent une indemnité de risques et de sujétions spéciales.

Ils sont, en principe, éligibles au Rifseep (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) depuis 2017, mais l’arrêté n’a pas encore été encore publié (corps de référence : psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, ministère de la Justice).

Références Décret n°92-853 : statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux

Décret n°92-854 : échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux

