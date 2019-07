Grilles indiciaires des médecins territoriaux

Carrière et salaires

Publié le 12/07/2019

Quelle est la rémunération mensuelle des médecins territoriaux ? Zoom sur les grilles indiciaires de leurs cadre d'emplois.

Suivant la typologie de l’Observatoire de la fonction publique territoriale, le médecin territorial peut être directeur de la santé publique, ou médecin clinicien ou encore médecin de médecine professionnelle ou préventive.



Quelle est son salaire ? Comme pour tout fonctionnaire, celui-ci est calculé à partir des grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux, fixées par décret. Celui-ci compte trois grades, donc trois grilles indiciaires ou échelles des rémunération.

Echelles des salaires des médecins territoriaux, suivant leurs grades * Médecin territorial de 2e classe : de 2 160 à 3 711 euros.

de 2 160 à 3 711 euros. Médecin de 1re classe: de 3 120 à 4 130 euros.

de 3 120 à 4 130 euros. Médecin hors classe: de 3 4801 à 4 530 euros. (* ) Montants bruts arrondis à la dizaine la plus proche.

Ce salaire de base (ou traitement indiciaire) constitue l’essentiel de leur rémunération. Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros depuis 2017.

Grilles à jour au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Médecin territorial, 2e classe

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 542 461 1 an 2 160,26 € 2 600 505 1 an 2 366,44 € 3 665 555 2 ans 2 600,74 € 4 713 591 2 ans 2 769,44 € 5 762 628 2 ans 2 942,82 € 6 813 667 2 ans 6 mois 3 125,58 € 7 862 705 2 ans 6 mois 3 303,65 € 8 912 743 2 ans 6 mois 3 481,72 € 9 977 792 3 711,33 €

Visualisez votre salaire net

Recrutement dans le grade médecin territorial : sur liste d’aptitude après concours sur titre avec épreuve ou promotion interne

Durée théorique de carrière dans le grade : 15 ans et 6 mois, avancement d’échelon automatique, à l’ancienneté.

Avancement dans le grade supérieur : à partir du 6e échelon, avec 5 ans de services effectifs dans le grade.

Grille indiciaire Médecin territorial, 1re classe

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 813 667 2 ans 3 125,58 € 2 862 705 2 ans 3 303,65 € 3 912 743 2 ans 3 481,72 € 4 977 792 2 ans 3 711,33 € 5 1027 830 3 ans 3 889,40 € 6 HEA 1 an 4 147,13 € HEA2 1 an 4 311,14 € HEA3 4 531,39 €

Recrutement dans le grade 1re classe : promotion interne

Durée théorique de carrière dans le grade : 11 ans, avancement d’échelon automatique, à l’ancienneté.

Avancement dans le grade Hors classe : à partir du 3e échelon du grade de médecin de 1re classe, avec 12 ans de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Grille indiciaire Médecin territorial, hors classe

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 912 743 2 ans 3 481,72 € 2 977 792 2 ans 3 711,33 € 3 1027 830 3 ans 3 889,40 € 4 HEA – 3 ans 4 147,13 € HEA2 1 an 4 311,14 € HEA3 1 an 4 531,39 € 5 HEB 1 an 4 531,39 € HEB2 1 an 4 723,51 € HEB3 1 an 4 976,56 € Echelon spécial HEBbis 1 an 4 976,56 € HEBbis2 1 an 5 107,77 € HEBbis3 5 243,66 €

Recrutement dans le grade « Hors classe »:

Durée théorique de carrière dans le grade : 10 ans, avancement d’échelon automatique, à l’ancienneté.

Avancement dans l’échelon spécial : sous condition d’ancienneté, compter au moins 4 ans dans le 5e échelon du grade.

Les primes et indemnités : 20% de la rémunération globale du fonctionnaire

Le traitement indiciaire représente 80 % environ de la rémunération du fonctionnaire.

S’y ajoutent le régime indemnitaire et, éventuellement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

S'y ajoutent le régime indemnitaire et, éventuellement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d'agents, d'autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l'agent concerné.

Références Décret n°92-851 : statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux

Décret n°2014-924 : échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux

