Fonction publique

Loi Fonction publique : des impacts financiers encore flous

Publié le 11/07/2019 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Marietta Karamanli et Benoît Simian D.R.

Quels impacts financiers le projet loi de transformation de la fonction publique a-t-il sur les collectivités locales ? Benoît Simian, député LREM de la Gironde et membre de la commission des finances de l’Assemblée nationale et Marietta Karamanli, députée de la Sarthe et chargée du texte pour le groupe PS, nous répondent.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Evaluation

Finances publiques

Fonction publique

Fonction publique territoriale