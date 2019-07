Energies renouvelables - RGPD - Bois - Trottinettes... toute l'actu de la semaine

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 6 au 12 juillet sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Objectifs nuls – A l’occasion du Forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable, qui se déroule à New York, un article de Novethic cite un rapport qui fait le point sur l’état d’avancement de ces objectifs et ceux de la France en particulier. En matière d’environnement, le bilan français est jugé « contrasté ». Selon le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, la consommation énergétique est certes en baisse mais le recours aux énergies renouvelables progresse moins vite que prévu. La faute en partie au nucléaire qui, selon l’étude, assure de faibles émissions de gaz à effet de serre ce qui n’encouragerait pas à fournir des efforts sur les renouvelables. Parmi les autres mauvais bilans, le rapport cite l’artificialisation des sols, bien plus élevée en France que dans le reste de l’Europe.

RGPD – Le site Villes Internet propose un article bilan après un an d’application du règlement général sur la protection des données (RGPD) [lire aussi notre article]. Selon les chiffres fournis par la Cnil, la mise en œuvre du RGPD dans les collectivités a été assez lent et affiche aujourd’hui un bilan contrasté. C’est ainsi que 12 régions sur 13 ont désigné un délégué à la protection des données (DPD), tout comme 88 départements sur 101 ou l’ensemble des 22 métropoles. Les petites collectivités peinent encore : seules 51 communautés d’agglomération sur 222 ont recours à un DPD, 216 communautés de communes sur 1000 et 10562 communes.

Toucher du bois – Selon une enquête nationale sur la construction bois, citée par le Journal de Saône-et-Loire, cette filière a vu ses parts de marché augmenter entre 2016 et 2018. Il ressort ainsi que l’ossature bois est particulièrement privilégiée pour les maisons individuelles et que les surfaces de bâtiments tertiaires privés et publics construites en bois progressent significativement. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine sont les marchés les plus florissants pour la filière.

Stationnement – Annoncés depuis quelques mois, les premiers emplacements de stationnement dédiés aux trottinettes sont apparus à Paris cette semaine [lire aussi notre article]. BFMTV rappelle ainsi que 2500 places doivent être prochainement matérialisées dans toute la ville et que la première phase s’est déployée dans trois rues de la capitale. Pour bien cibler les emplacements les plus pertinents, les services de la Ville de Paris s’appuient notamment sur les données récupérées auprès des opérateurs afin de répondre aux besoins et aux habitudes des usagers.

Rayons de soleil – Le dernier baromètre Eur’Observer montre que le marché du solaire thermique augmente de 8,4% en un an. Comme le rapporte Actu Environnement, plus de 2,2 millions de mètres carrés de panneaux ont été installés mais de fortes disparités existent entre les pays. Le marché français, malgré quelques freins, est « globalement en croissance » mais ces résultats sont essentiellement portés par les départements d’Outre-Mer qui bénéficient d’une politique publique incitative et financière.

Incendie – Causes de l’incendie, récit des jours qui ont suivi, présentation des conséquences sur la Seine et l’activité du site…, un long article du Parisien revient sur le foyer qui a détruit toute une unité de traitement des eaux du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap). Parmi les priorités relevées aujourd’hui : déterminer avec précision les raisons qui ont provoqué le sinistre et maitriser la pollution de la Seine. Plus de 5 tonnes de poissons morts ont été ramassés depuis l’incendie…

Limitation de vitesse – La ville de Bègles a pris une mesure radicale : la vitesse de circulation y est limitée à 30km/h dans l’ensemble de ses rues. Comme l’explique France Bleu, la décision a été prise pour sécuriser l’espace public, réduire les nuisances liées à la pollution de l’air et au bruit et surtout pour… contrer Waze, l’application GPS ! Bègles est en effet l’itinéraire privilégié proposé par Waze quand la rocade bordelaise sature.

Et aussi…

Pour sensibiliser les vacanciers à la pollution liée au plastique, un poisson glouton arpente les plages de l’Hérault cet été [20 Minutes] ;

L’Observatoire national de la biodiversité publie une carte des cinq grandes menaces qui mettent en péril la biodiversité sur le territoire français [Actu Environnement] ;

Comment sont utilisées les données des opérateurs des trottinettes électriques par la ville de Paris [Le Figaro].