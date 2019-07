Frénésie de travaux à la veille des municipales

Elections

Publié le 11/07/2019 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, France

Après plusieurs années de baisse de l’investissement, les maires multiplient les chantiers pour tenir leurs engagements et tout terminer avant la fin de leur mandat. La course contre la montre est lancée pour tout inaugurer avant mars 2020.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Engins de chantier, barrières, nids de poule, échafaudages… L’été n’est pas de tout repos pour beaucoup de collectivités et d’entreprises du BTP. De nombreuses villes sont gagnées par la frénésie des travaux. A moins d’un an des municipales, pas une ville n’échappe dans une de ses rues à l’augmentation des travaux. De quoi transformer parfois la circulation des piétons, cyclistes et conducteurs en véritable parcours du combattant. Le phénomène se répète à chaque cycle électoral.

Pour le politologue Patrick Le Lidec, « le cycle d’investissement est calé sur toute la mandature. Les investissements baissent en début de mandature pour préparer les projets de travaux et repartent à la hausse à partir de la troisième année pour achever les chantiers avant la fin du mandat. La volonté est ...