« C’est au maire de faire le choix d’armer ou non sa police municipale »

Police municipale

Publié le 11/07/2019 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans un entretien à la Gazette, le député Christophe Naegelen, rapporteur de la commission d’enquête sur la situation, les moyens et les missions des forces de sécurité, revient sur les propositions visant les polices municipales, notamment celles touchant à l'armement et à la formation.

« Etablir un rapport au plus près du terrain et des attentes des agents. » C’était l’objectif de la commission d’enquête sur la situation, les moyens et les missions des forces de sécurité menée par les députés Jean-Michel Fauvergue (LREM) et Christophe Naegelen (UDI et Indépendants). S’ils accèdent à certaines demandes des policiers municipaux en préconisant notamment la création d’une école nationale de police municipale et l’élargissement de l’accès au fichier, ils s’inscrivent en revanche contre l’armement automatique des agents.

Alors que l’armement systématique, l’une des mesures phares du rapport Fauvergue-Thourot, est réclamé depuis longtemps par les agents, votre rapport va dans le sens inverse. Pourquoi ?

Effectivement il y a eu une évolution par rapport au travail présenté par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue (NDLR : Jean-Michel Fauvergue était aussi le président de cette commission d’enquête). Nous préconisons de rester sur la règle en vigueur aujourd’hui selon laquelle c’est au maire de décider de l’armement de sa police municipale. Car selon moi, on ne doit ...