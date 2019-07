« C’est du marketing territorial »

En novembre dernier, la Métropole de Rouen était récompensée du Trophée de l’ingénierie territoriale, coorganisé par les magazines Techni.Cités et la Gazette des communes, dans la catégorie « Urbanisme et aménagement » pour la création d’une promenade fluviale de 3 km sur les berges de la Seine. Retour avec Bertrand Masson, directeur de l’aménagement et des grands projets, sur cette expérience.

En plus des Trophées de l’ingénierie territoriale, le projet d’aménagement des berges fluviales à Rouen a été distingué d’autres récompenses, dont le Grand prix national du paysage. Avez-vous été surpris d’un tel accueil ?

Nous avions conscience que ce projet était ambitieux et innovant. Mais nous avons été surpris de recevoir tous ces prix. Au regard de tout ce que nous avions investi – et je ne parle pas que d’argent mais aussi de la réflexion qui avait été menée en amont et de la prise de risque que le projet suscitait – nous nous disions qu’il était intéressant de candidater.

Aujourd’hui, cette promenade est-il inscrite dans le quotidien des Rouennais ?

C’est de la folie furieuse (sic). Il y a toujours un monde fou. Il faut voir que, auparavant, cet endroit était un ancien parking, une friche industrielle et que c’est devenu un espace de verdure et de promenade. En plus, tout type de population s’y croisent : jeunes, familles, gens aisés, défavorisés… Les aires de jeu attirent beaucoup de monde. Il y en a une, notamment, où l’on peut y voir des jeunes ados jusqu’à minuit. Et il n’y a jamais de dégradations.

Avez-vous valorisé votre distinction en interne ?

Oui, on l’a fait auprès de nos équipes. C’est la reconnaissance du travail effectué par les agents de la ville et de la Métropole, ainsi que des concepteurs. Mais nous l’avons aussi valorisée auprès des citoyens à travers nos publications ou les réseaux sociaux. C’est un fort vecteur de communication. Cela contribue à modifier le regard des gens hors de Rouen, de montrer qu’il se passe quelque chose ici. C’est aussi du marketing territorial : on montre que Rouen change. Ce projet accompagne la transformation de notre territoire. C’était d’ailleurs l’objectif de nos candidatures : faire venir les gens à Rouen.

Ces distinctions parachèvent-elles une ambition d’aménagement urbain ou stimulent-elles d’autres projets ?

Si on considère la seule question des quais, c’est en effet un parachèvement. Mais, pour nous, c’est le début d’une autre histoire : raccrocher les quartiers à la Seine. Le futur écoquartier Rouen-Flaubert commence avec l’aménagement des quais. Une fois cette première marche franchie, on veut encore monter d’un cran.

Outre cette réalisation, Rouen s’est aussi fait remarquer par sa Cop 21, son Plan biodiversité… Les questions environnementales sont-elles historiquement ancrées dans la ville ou est-ce une prise de conscience récente ?

Je ne suis ici que depuis 20 ans mais je ne crois pas que ce soit historique. La ville a été bombardée pendant la guerre, elle a longtemps eu d’autres priorités. Puis, la crise industrielle n’a rien arrangé. Finalement, en jouant la carte du vert en ville, on s’est dit qu’il y avait quelque chose à jouer. On a voulu transformer l’image de Rouen. Le quartier de Saint-Sever, par exemple, est une sorte de laboratoire « Nature en ville ». C’est un quartier très minéral que nous voulons transformer. Nous poursuivons donc notre prise de conscience. Pour cela, la Cop 21 a été un accélérateur. Elus et techniciens veulent continuer dans ce sens. Les quais ont tout changé : le regard des gens, mais aussi notre rapport à la nature dans la ville, à la biodiversité. Ils ont permis de raccrocher des quartiers à la Seine et ils ont rapproché la rive gauche et la rive droite. Et nous continuons notre démarche : nous venons de planter 160 000 arbres dans la presqu’île Rollet.

