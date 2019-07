Projet de loi économie circulaire : la consigne qui cache la forêt

Présenté en Conseil des ministres mercredi 10 juillet, le projet de loi sur la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire entend redessiner un modèle de consommation à bout de souffle. Le texte aura des conséquences sur les activités de recyclage. Mais il entend surtout inciter les producteurs à devenir plus vertueux.

À en croire les réactions, on pourrait penser que les parlementaires s’apprêtent à examiner un texte sur la consigne des bouteilles en plastique. Mercredi 10 juillet, la secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire Brune Poirson a présenté un projet de loi sur la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire en Conseil des ministres. Son bébé. « On se repose sur un système qui ronronne et qui n’a jamais été pensé de manière optimale », regrette-t-elle. Trente ans après la dernière grande loi sur les déchets, ce texte est l’occasion d’enfin entrer dans une économie du ...