Signalétique pour les personnes handicapées en bibliothèques

Publié le 11/07/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles

Livre et lecture en Bretagne a mis au point - et en partage - une collection de 27 pictogrammes destinés aux personnes handicapées se rendant dans les bibliothèques et lieux de lecture. Un document à mettre dans la boîte à outils des bibliothèques inclusives.