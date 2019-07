Christophe Castaner défend la politique de limitation de vitesse à 80 km/h

Sécurité routière

Publié le 10/07/2019 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, France

A quelques jours des grands départs en vacances, le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, a réaffirmé devant le conseil national de la sécurité routière sa politique de fermeté en matière de sécurité routière. Il a notamment défendu la mesure très controversée d’abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Alors que la limitation de vitesse à 80 km/h continue de susciter la controverse, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a dressé mardi 9 juillet, devant le conseil national de la sécurité routière, un premier bilan positif de cette mesure entrée en vigueur en juillet dernier.

L’abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur 400 000 kilomètres de routes secondaires à double sens sans séparateur central aurait, selon les chiffres encore provisoires de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), permis de sauver 206 vies en un an. « Ce chiffre aurait été encore plus important sans les dégradations et destructions de radars », a précisé Christophe Castaner.

En réponse à ses détracteurs, le ministre de l’Intérieur a fermement défendu le bilan ...

Article réservé aux abonnés Gazette & Club prévention sécurité i Contenu réservé aux abonnés Gazette des communes

Club prévention - sécurité Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous au Club prévention sécurité Cet article n’est pas disponible dans l’offre d’essai du club. Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous au au Club prévention sécurité Votre offre d’essai est arrivée à terme. Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous au au Club prévention sécurité S'abonner PROFITEZ DE L’OFFRE 30 JOURS GRATUITS Déjà abonné ? connexion