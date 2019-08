« La Mission haies est une initiative des territoires »

Biodiversité

Depuis 1996, l’Union des forêts et des haies Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’une compétence spécifique dédiée au bocage et destinée à accompagner les collectivités et les agriculteurs : la Mission haies. Explications de Sylvie Monier, directrice de l’association.

