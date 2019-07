Métropolisation culturelle : un manque de visibilité certain

Politiques culturelles

Publié le 11/07/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Dossiers d'actualité, France

La « métropolisation » culturelle est en marche, mais encore loin d’être modélisable. Un défaut de lisibilité qui ne soucie guère les élus et les directeurs des affaires culturelles.

Comment se structurent les politiques culturelles des grands EPCI et les relations des villes-centres avec leur périphérie depuis la loi « Notre » ? C’est ce que cherchent à savoir l’Association des directeurs des affaires culturelles des grandes villes et agglomérations de France (Adac-GVAF) et France Urbaine.

A ce stade, l’enquête confiée en 2018 par les deux associations à l’IEP de Grenoble n’a pas mobilisé plus de 17 répondants parmi les métropoles, les communautés urbaines et d’agglo.

Tâtonnements métropolitains

Un faible taux de réponse qui reflète le premier constat mis en lumière lors du bilan d’étape livré en juin 2018 : les tâtonnements des EPCI et la difficulté de la plupart des élus et des DAC à expliquer la politique engagée. « On sent une hésitation dans la mise en forme de ces ...

