Après un grand débat réussi sur la transition énergétique, place aux actes !

Nantes métropole a organisé un grand débat citoyen consacré à la transition énergétique pour construire avec les administrés une stratégie. L’objectif était de mobiliser tous les acteurs de la société civile (citoyens, associations, acteurs économiques…), de faire émerger des projets, et de tester des idées.Sept mois de débat, des milliers de participants et un rapport final ont abouti à l’adoption, à l’unanimité, d’une feuille de route qui décline 33 projets concrets.

A Nantes, le terreau était déjà fertile. Trois ans après avoir été nommée « Capitale verte européenne », la cité des Ducs a lancé, fin 2016, un grand débat citoyen sur la transition énergétique. « Les changements que ce sujet implique au niveau des modes de vie, de la lutte contre la précarité énergétique, etc., justifient pleinement l’organisation d’un tel rendez-vous pour permettre à tous et à toutes de s’approprier les enjeux », souligne Johanna Rolland, présidente de la métropole. A l’image du précédent grand débat sur la Loire (2014-2015), 630 000 euros y sont consacrés. Ce qui revient environ à un euro par habitant. « La part la plus importante a été dédiée à l’animation, notamment celle de six communautés créées pour tester de nouvelles façons de faire », précise Julie Laernoes ...