De la montagne à la souris

[ÉDITORIAL] COHÉSION DES TERRITOIRES

Publié le 12/07/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Enfin, la proposition de loi portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires a été adoptée définitivement, le 9 juillet 2019… presque deux ans jour pour jour après l’annonce de sa création par le président Macron. L’accouchement a été long et difficile – il aura fallu missionner le préfet Serge Morvan, commissaire général à l’égalité des territoires, pour établir un rapport de préfiguration, présenté en catimini et dévoilé par les syndicats l’été dernier.

Symbole des incompréhensions entre l’Etat et les collectivités

Plutôt que ses préconisations ambitieuses – rassembler le Commissariat général à l’égalité des territoires, l’ Anru , l’ Anah , l’Etablissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces et l’Agence du numérique en une seule agence, porte d’entrée unique pour le montage de projet des collectivités –, le gouvernement a opté pour une version light (Anru et Anah sont sortis du projet). Puis la proposition de loi a, au cours de la navette parlementaire, pris valeur de symbole des incompréhensions entre l’Etat et les collectivités – le parcours législatif s’est d’ailleurs achevé sur une commission mixte paritaire non conclusive.