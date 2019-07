Dans la formation-action, les participants ont le rôle principal

Organisation

Publié le 25/07/2019 • Par Solange Fréminville

La formation-action part de situations de travail rencontrées par une équipe et, en alternant formation et pratique, vise à en modifier l’organisation.

« La formation-action est en vogue », lance Denis Cristol, directeur de l’ingénierie et des dispositifs de formation du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui développe cette pédagogie dans ses programmes sur-mesure mis en œuvre pour les collectivités. Le concept n’est pas nouveau. Inventé par le Britannique Reginald Revans sous le nom d’ »action learning » dans les années 40, il a été adopté par les agences nationale et régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Anact et Aract) pour accompagner les entreprises et, depuis le milieu des années 2010, par le secteur public, où elles ont contribué à diffuser la méthode.

Collectivités en pleine mutation

Le principe ? Il s’agit pour un collectif de travail, en partant de situations vécues et grâce à des allers-retours entre formation et pratique, de modifier ...

