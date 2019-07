Grilles indiciaires des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (APS)

Carrière et salaires

Publié le 10/07/2019 • Par La Rédaction • dans : Dossiers Emploi, Rémunération

Deux échelles de rémunération sont applicables aux fonctionnaires du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.

Fonctionnaire territorial, le conseiller des activités physiques et sportives (APS) assure la responsabilité de l’ensemble des APS relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local qui l’emploie.

Cadre supérieur, avec des fonctions de manager et ou de directeur, ce fonctionnaire est haut placé dans la hiérarchie territoriale (catégorie A).

Quel est son salaire mensuel ? Le traitement indiciaire du fonctionnaire est toujours déterminé par des grilles indiciaires, fixées par décret pour le cadre d’emplois ou le corps concerné.

Pour le cadre d’emplois des conseillers des APS, deux échelles de rémunération sont applicables, une pour chaque grade du cadre d’emplois.

Echelles des salaires des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, suivant leurs grades * Conseiller des APS : de 1 820 à 3 130 euros.

Conseiller principal des APS : de 2 310 à 3 740 euros. (*) Montants bruts mensuels arrondis à la dizaine la plus proche.

Le traitement indiciaire représente 80% environ de la rémunération du fonctionnaire. Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis 2017.

Grilles actualisées au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Conseiller territorial des APS

Catégorie A, filière sportive

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 441 388 1 an 6 mois 1 818,18 € 2 462 405 2 ans 1 897,84 € 3 490 423 2 ans 1 982,19 € 4 518 445 2 ans 2 085,28 € 5 558 473 2 ans 6 mois 2 216,49 € 6 607 510 3 ans 2 389,87 € 7 642 537 3 ans 2 516,40 € 8 679 565 3 ans 2 647,60 € 9 718 595 3 ans 2 788,18 € 10 778 640 4 ans 2 999,06 € 11 816 669 3 134,95 €

Recrutement du conseiller des APS :

Recrutement du conseiller des APS :

concours interne, externe ou « troisième concours », organisé par les centres de gestion ou leurs centres coordonnateurs ;

organisé par les centres de gestion ou leurs centres coordonnateurs ; promotion interne des éducateurs territoriaux des APS principaux de 1re classe ayant plus de 5 années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B.

Durée de carrière théorique dans le grade : 26 ans, avancement d’échelon automatique.

Avancement dans le grade supérieur :

sous conditions d’ancienneté, possible à partir du 5e échelon, avec examen professionnel,

ou au 8e échelon, avec 7 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A

Grille indiciaire Conseiller territorial principal des APS

Catégorie A, filière sportive

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 585 494 2 ans 2 314,90 € 2 633 530 2 ans 2 483,59 € 3 679 565 2 ans 2 647,60 € 4 732 605 2 ans 2 835,05 € 5 783 645 2 ans 3 022,49 € 6 836 685 2 ans 6 mois 3 209,93 € 7 885 722 2 ans 6 mois 3 383,31 € 8 935 760 3 ans 3 561,38 € 9 985 798 3 739,45 € 10 –

Recrutement dans ce grade :

Recrutement dans ce grade :

promotion interne ou

mobilité (mutation, détachement).

Strate démographique : collectivités ou établissements de plus de 2000 habitants

Durée de carrière théorique dans le grade : 18 ans, avancement d’échelon à automatique.

Les primes et indemnités : 20% de la rémunération globale du fonctionnaire

Au salaire de base, s’ajoutent, le cas échéant, le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence. Les conseillers des APS bénéficient également d’un régime indemnitaire (indemnités de sujétion).

Les conservateurs territoriaux sont exclus du nouveau régime indemnitaire Rifseep, avec reexamen avant le 31/12/2019.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Salaires des fonctionnaires : comparez, simulez

Références Décret n°92-364 : statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Décret n°92-366: échelonnement indiciaire

