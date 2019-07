Grilles indiciaires des directeurs d’enseignement artistique

Carrière et salaires

Publié le 24/07/2019

Quel est le salaire du directeur d'établissement artistique territorial ? Grâce aux grilles indiciaires, découvrez le montant de son traitement en 2019, 2020 et 2021, pour l'ensemble de la carrière de ce fonctionnaire dans son cadre d'emplois.

Le directeur d’enseignement artistique est le responsable de l’organisation pédagogique et administrative de l’établissement qu’il dirige. Ce fonctionnaire territorial peut aussi être chargé d’un enseignement dans sa spécialité, « Musique, danse et art dramatique » ou bien « Arts plastiques ».

Echelles des salaires des directeurs territoriaux d’enseignement artistique suivant leur grade * Directeur d’enseignement artistique de 2e catégorie : de 2 300 euros à 3 810 euros au dernier échelon.

Directeur d’enseignement artistique de 1re catégorie : de 2 350 euros à 3 890 euros. (*) Montants bruts mensuels au 1er janvier 2019. Chiffres arrondis à la dizaine la plus proche.

Grilles actualisées au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Directeur territorial d’enseignement artistique de 2e catégorie

Catégorie A, filière culturelle

Échelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Traitement ou salaire mensuel brut en € 1 582 492 1 an 6 mois 2 305,52 2 612 514 3 ans 2 408,61 3 656 547 3 ans 2 563,25 4 721 597 3 ans 2 797,55 5 760 627 3 ans 6 mois 2 938,13 6 800 657 3 ans 6 mois 3 078,71 7 850 695 3 ans 6 mois 3 256,78 8 892 727 3 ans 6 mois 3 406,74 9 941 765 3 ans 6 mois 3 584,8 10 1005 813 – 3 809,73

Recrutement dans ce premier grade:

concours externe ou interne ouverts dans la spécialité « Musique » ou bien « Arts plastiques ;

ouverts dans la spécialité « Musique » ou bien « Arts plastiques ; promotion interne pour les professeurs d’enseignement artistique qui justifient de plus de 10 années de services effectifs accomplis dans cet emploi et ayant réussi l’examen professionnel ;

pour les qui justifient de plus de 10 années de services effectifs accomplis dans cet emploi et ayant réussi l’examen professionnel ; mutation, détachement.

Directeur de 2e catégorie – Echelles de rémunération à partir de 2020 et de 2021

Ces montants sont calculés sur la base de la valeur du point d’indice en vigueur depuis le 1er février 2017 : 4,6860 euros.

Echelons IM 2020 Traitement 2020 en € IM 2021 Traitement 2021 en € 1 496 2 324,26 496 2 324,26 2 520 2 436,73 520 2 436,73 3 557 2 610,11 557 2 610,11 4 601 2 816,30 601 2 816,30 5 632 2 961,56 632 2 961,56 6 668 3 130,26 668 3 130,26 7 701 3 284,90 701 3 284,90 8 732 3 430,17 732 3 430,17 9 771 3 612,92 771 3 612,92 10 821 3 847,22 824 3 861,28

Durée de la carrière dans le grade : 28 ans, par avancement d’échelon à l’ancienneté (automatique).

Avancement dans le grade de directeur de 1re catégorie : inscription possible sur le tableau d’avancement, avec 1 an d’ancienneté au moins dans le 6e échelon du grade de 2e catégorie.

Grille indiciaire Directeur territorial d’enseignement artistique de 1re catégorie

Catégorie A, filière culturelle

Échelon Indice brut Indice majoré (IM) Durée de services dans l’échelon Traitement ou salaire mensuel brut en € 1 596 502 1 an 6 mois 2 352,38 2 634 531 3 ans 2 488,27 3 681 567 3 ans 2 656,97 4 733 606 3 ans 2 839,73 5 789 649 3 ans 6 mois 3 041,23 6 853 697 3 ans 6 mois 3 266,15 7 919 748 3 ans 6 mois 3 505,14 8 969 785 3 ans 6 mois 3 678,52 9 1027 830 – 3 889,4

Recrutement dans le grade professeur de 1re catégorie : concours ou promotion interne

Directeur de 1re catégorie – Echelles de rémunération à partir de 2020 et de 2021

Échelon IM 2020 Traitement 2020 en € IM 2021 Traitement 2021 en € 1 506 2371,12 506 2 371,12 2 536 2511,7 536 2 511,7 3 573 2685,09 573 2 685,09 4 613 2872,53 613 2872,53 5 655 3069,34 655 3 069,34 6 705 3303,64 705 3 303,64 7 755 35 37,94 755 3 537,94 8 793 3716,01 793 3 716,01 9 830 3889,4 830 3 889,4

Montants calculés sur la base de la valeur du point d’indice en vigueur depuis le 1er février 2017 : 4,6860 euros.

Durée de la carrière dans le grade : 24 ans et 6 mois, avancement d’échelon à l’ancienneté (automatique).

Les primes et indemnités : 20% de la rémunération globale du fonctionnaire

Le traitement indiciaire représente 80% environ de la rémunération du fonctionnaire. Il faut y ajouter différentes primes et indemnités.

Celui-ci perçoit, en outre, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence variable suivant la zone géographique concernée, le régime indemnitaire (primes et indemnités liées au grade) et, éventuellement d’autres primes et indemnités variables suivant les employeurs publics locaux.

Les directeurs d’enseignement artistique sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, (Rifseep). Cette situation doit, en principe, être réexaminée au plus tard le 31 décembre 2019.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Références Décret n°91-855 : statut particulier du cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique

Décret n°91-856 : portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique

