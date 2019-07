Service civique : toujours plus de jeunes concernés

Publié le 11/07/2019 • Par Isabelle Raynaud • dans : Documents utiles, France

L'Agence du Service civique a publié son rapport annuel pour 2018. De plus en plus de jeunes sont accueillis, mais le nombre de missions reste inférieur aux demandes.

« En 2018, le service civique a accueilli plus de 140 000 volontaires », souligne le rapport d’activité 2018 de l’Agence du Service civique. Entre 2017 et 2018, l’augmentation du nombre de jeunes accueillis progresse de 14%. Au total, depuis le lancement du dispositif en 2010, 350 000 jeunes entre 16 et 25 ans (1) ont effectué un service civique.

Toujours plus de collectivités

Les collectivités territoriales représentent 12% des organismes agréés par l’Agence pour accueillir des services civiques.

4 908 volontaires ont été accueillis dans 1 268 collectivités, soit 6% des volontaires.

