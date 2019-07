Grilles indiciaires des professeurs territoriaux d’enseignement artistique

Carrière et salaires

Publié le 10/07/2019 • Par La Rédaction • dans : Dossiers Emploi, Rémunération

Quels sont les salaires des professeurs de musique, de danse, d'art dramatique ou encore d'arts plastiques rémunérés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ? Zoom sur les échelles de salaires des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Fonctionnaire territorial, le professeur d’enseignement artistique (PEA ; musique, danse, art dramatique ou arts plastiques) exerce ses fonctions dans les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, départemental ou régional, les écoles des beaux-arts ou autres structures relevant d’une collectivité ou d’un établissement public local. Ils peuvent occuper un emploi de direction.



Echelles des salaires des professeurs territoriaux d’enseignement artistique * Professeur de classe normale : de 1 840 à 3 130 euros.

de 1 840 à 3 130 euros. Professeur hors classe : de 2 400 à 3 740 euros. (*) Montants bruts mensuels arrondis à la dizaine la plus proche.

Le traitement indiciaire du fonctionnaire, est calculé à partir de grilles indiciaires fixées par décret pour chaque grade de son cadre d’emplois. Ce salaire de base constitue environ 80% de la rémunération d’un agent titulaire. Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.

Grilles actualisées au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Professeur d’enseignement artistique de classe normale

Catégorie A, filière culturelle

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 446 392 1 an 6 mois 1 836,92 € 2 483 418 2 ans 6 mois 1 958,76 € 3 514 442 3 ans 2 071,22 € 4 553 469 3 ans 2 197,75 € 5 600 505 3 ans 2 366,44 € 6 656 547 3 ans 6 mois 2 563,26 € 7 702 583 3 ans 6 mois 2 731,95 € 8 758 625 3 ans 6 mois 2 928,77 € 9 816 669 3 134,95 €

Visualisez votre salaire net avec notre simulateur

Recrutement dans le grade:

concours externe sur titre avec épreuve, concours interne ou 3e concours ;

promotion interne.

Durée de carrière théorique dans le grade : 26 ans et 3 mois, avancement d’échelon automatique (avancement à l’ancienneté)..

Avancement dans le grade « hors classe » : à partir du 6e échelon, avec inscription sur un tableau d’avancement (avancement dit « au choix »).

Grille indiciaire Professeur d’enseignement artistique hors classe

Catégorie A, filière culturelle

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 609 512 2 ans 6 mois 2 399,24 € 2 693 575 2 ans 6 mois 2 694,46 € 3 746 616 2 ans 6 mois 2 886,59 € 4 800 657 2 ans 6 mois 3 078,72 € 5 869 710 3 ans 3 327,08 € 6 930 756 3 ans 3 542,63 € 7 985 798 3 739,45 € 8 –

Un 8e échelon sera créé au 1er janvier 2020.

Visualisez votre salaire net à l’aide de notre simulateur

Recrutement du professeur hors classe :

promotion interne pour les agents du cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique principal (de 2e classe ou de 1re classe) ayant réussi l’examen professionnel ;

mutation, détachement.

Durée de carrière théorique dans le grade : 16 ans, avancement d’échelon automatique (avancement à l’ancienneté).

Les primes et indemnités : 20% de la rémunération globale

Outre son traitement, le professeur d’enseignement artistique peut percevoir

le supplément familial de traitement, suivant le nombre d’enfants à charge,

suivant le nombre d’enfants à charge, l ‘indemnité de résidence,

la Nouvelle bonification indiciaire (NBI, décret n°2006-779), suivant les fonctions exercées.

Le régime indemnitaire comprend :

une i ndemnité de suivi et d’orientation des élèves, avec part fixe et part variable (décret n°93-55),

avec part fixe et part variable (décret n°93-55), des indemnités horaires d’enseignement pour service supplémentaire régulier et irrégulier.

Les professeurs territoriaux d’enseignement artistique sont exclus du bénéfice du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP. Cette situation doit être réexaminée au plus tard le 31 décembre 2019.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Salaires des fonctionnaires : comparez, simulez

Références Décret n°91-857 : statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (PEA)

Décret n°91-858 : échelonnement indiciaire applicable aux PEA

Cet article est en relation avec les dossiers