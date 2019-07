Un album Panini pour que les Tourquennois découvrent leur ville

Jeunesse

La société Panini France a créé, pour la commune de Tourcoing, un album et des pochettes de vignettes sur son patrimoine, distribués aux enfants.

[Tourcoing, Nord, 97 500 hab.] Tourcoing fait partie des très rares villes à avoir demandé à Panini, la célèbre société fabriquant des albums à vignettes, d’en réaliser un sur son patrimoine. Seule Hem, petite ville de la métropole lilloise l’avait fait avant elle, au début des années 2010. « C’est Gérald Darmanin [premier adjoint au maire, ndlr] qui en a eu l’idée », explique Fabienne Chanteloup, ajointe au maire, chargée de l’éducation. « Nous voulions faire découvrir notre patrimoine et notre culture aux jeunes Tourquennois et les inciter à sortir de leur quartier, ajoute-t-elle. Nous nous étions en effet aperçus que certains, s’ils connaissaient bien leur environnement, ne s’en éloignaient pas beaucoup. Nous avons voulu leur montrer qu’il y a d’autres choses à voir ailleurs. »

Photothèque municipale

L’album compte 20 pages et 50 emplacements pour disposer les autocollants. Son contenu met l’accent sur le patrimoine de la ville avec des rubriques sur son histoire, son architecture, ses équipements sportifs et culturels, anciens et récents. Il évoque également les événements qui rythment la vie locale, les grands projets municipaux, comme l’écoquartier de l’Union, ou la rénovation urbaine d’un quartier prioritaire, et présente le conseil municipal (à l’époque présidé par Didier Droart, décédé en janvier).

