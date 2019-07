« Territoires d’industrie » : un observatoire pour dessiner l’avenir

Développement économique

Publié le 11/07/2019 • Par Louis Gohin • dans : France

Lancé cet été, le nouveau cercle de réflexion réunit des experts du public et du privé. Entre échanges de bonnes pratiques et retours d’expérience, il devra tirer parti de l’initiative nationale lancée cette année par le gouvernement pour 141 EPCI.

« Étudier ce qui fait la performance ou la fragilité des territoires » : c’est l’objectif du nouvel Observatoire des « Territoires d’industrie » selon Thierry Weil, conseiller à la Fabrique de l’industrie et professeur à l’école des Mines (Mines ParisTech). Fondé et porté par la Fabrique et par la Caisse des Dépôts, le cercle de réflexion réunira chaque mois, à partir de la rentrée, des experts et porteurs de projet en province ou dans les locaux de l’école des Mines, où s’est tenue l’inauguration vendredi 5 juillet.

Lieu d’échanges de bonnes pratiques

L’observatoire se présente comme « un lieu d’échanges de bonnes pratiques », selon M. Weil. Il associe les porteurs de projet associés dans toute la France à l’initiative « Territoires d’industrie », avec des réunions retransmises en direct ...

Article réservé aux abonnés Gazette i Contenu réservé aux abonnés Gazette des communes Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous à La Gazette Cet article n’est pas disponible dans l’offre d’essai du club. Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous au à La Gazette Votre offre d’essai est arrivée à terme. Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous au à La Gazette S'abonner Déjà abonné ? connexion

Cet article est en relation avec le dossier