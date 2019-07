Les freins au déploiement du Rifseep bientôt levés

Régime indemnitaire

Publié le 10/07/2019

"Mesurettes", "enfumage", "grosse blague"... Le projet de décret, présenté ce mercredi au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, permettant de rendre éligibles au régime indemnitaire en déploiement dans la fonction publique -le Rifseep - les cadres d'emploi qui ne l'étaient pas encore est jugé plus qu'insatisfaisant pour les syndicats. La prime d’intéressement à la performance collective de services, quant à elle, doit passer de 300 à 600 euros.

Il était temps ! Il n’existera très bientôt plus de frein réglementaire au déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) dans la territoriale. Comme l’avait annoncé le secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique lors du dernier rendez-vous salarial, les collectivités territoriales n’auront plus besoin d’attendre que certains corps de l’Etat y passent pour en faire bénéficier les filières jusqu’ici en mal de textes d’application.

Rendez-vous salarial : la territoriale obtient quelques miettes

L’annexe 1 au projet de décret présenté ce mercredi 10 juillet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), rappelle les « cadres d’emploi réels » de l’État auxquels devront se ...

