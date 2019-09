Déchets sauvages : agir sur tous les fronts

Déchets

La difficulté des collectivités locales à prévenir, résorber et sanctionner les dépôts sauvages est manifeste. Afin de lutter contre ces mauvaises pratiques, des actions préventives et de communication doivent être couplées à des sanctions répressives et aux opérations de nettoyage. Seule une grande volonté, une bonne connaissance des outils juridiques et une approche globale dans la durée répondent à la problématique. L’état des lieux fait aussi apparaître des besoins d’améliorations législatives et réglementaires, que le projet de loi pour une économie circulaire devrait satisfaire.

Propreté - déchets