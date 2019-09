Nantes : de la carrière Miséry au Jardin extraordinaire

Le parc public de la carrière Miséry à Nantes ouvre au public partiellement après un chantier très technique. À la clé, une végétation luxuriante, des cascades, des belvédères…

À Nantes, après trois ans de chantier, la partie ouest du « Jardin extraordinaire » ouvre mi-septembre, nichée dans une ancienne carrière de granit, cœur d’une nouvelle centralité de la ville, tournée sur la Loire. Le jardin est relié par un cheminement, dont un parcours de sept belvédères, à deux autres parcs voisins : le square Marcel-Schwob et le Parc des Oblates. Du haut de la falaise (25 mètres environ) qu’on peut gravir par deux escaliers dont un nouveau en acier et au plus près de la roche, le panorama sur la Loire et l’île de Nantes est saisissant.

Microclimat et végétation tropicale

Le parti pris de ce jardin, « c’est la nature en ville », selon le maire, Johanna Rolland. Le bureau d’études de paysage nantais Phytolab n’a pas fait table rase de la végétation en place. Ainsi, sur ...