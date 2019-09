Une dose de santé dans l’aménagement urbain

Pour mettre la santé au cœur de ses politiques publiques, Rennes Métropole a déployé une approche globale sur l’aménagement durable de son territoire qui se concrétise jusque dans son PLUi. Son objectif : hisser la santé comme un réflexe dans les démarches d’urbanisme.

« Notre préoccupation sur la santé des habitants est également celle de nombreuses métropoles françaises qui intègrent aujourd’hui ces enjeux sanitaires dans leurs documents d’urbanisme », introduit modestement Frédéric Auffray, référent urbanisme et santé au service planification urbaine et études de Rennes Métropole et de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) (1).

Plan local santé

Il n’empêche, la capitale bretonne a rejoint dès 1990 le réseau français des villes-santé de l’OMS, aujourd’hui présidé par l’élue rennaise à la santé. La ville s’est également ...