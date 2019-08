Reclassement, la quadrature du cercle

Les carrières s’allongent, les missions s’étoffent et souvent s’alourdissent. Dans le même temps, les postes ouverts au repositionnement des agents se raréfient. Bref, la mise en œuvre du décret sur le reclassement des fonctionnaires pourrait ressembler à la quadrature du cercle notamment pour les emplois de la filière technique.

Par Marie-Jane Virrion, attachée territoriale hors classe

Un an après que le dispositif de repositionnement des agents a été mis en place pour les fonctionnaires d’État, en application de l’article 9 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, le nouveau décret du 5 mars 2019 ouvre désormais des possibilités de formation aux agents territoriaux pour obtenir de nouvelles qualifications et se réorienter vers des emplois publics plus adaptés à leur état de santé, en permettant aux employeurs territoriaux de mobiliser une période de préparation au reclassement (PPR) d’une durée d’un an.

Il détermine les modalités de mise en ...