Comment organiser des inaugurations en période électorale :

Les inaugurations ne sont pas interdites en période électorale. Pour éviter que l’organisation d’une inauguration, par un élu sortant, ne soit considérée comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, des précautions doivent être prises et des principes de prudence adoptés.

La question de l’organisation et de la forme à donner aux inaugurations – et plus largement aux événements et manifestations – fait partie des interrogations régulièrement posées par les élus ou dans les services municipaux à l’approche des élections. De par leur fréquence, celles-ci font intimement partie de la vie locale. Au-delà des « inquiétudes » légitimes qui s’expriment parfois, il s’agit pourtant d’un point très clair : leur tenue est possible sans ampleur nouvelle et sous réserve de respecter un certain nombre de principes de prudence.

Actions habituellement organisées par la collectivité

Les actions classiques habituellement organisées par la collectivité ne sont pas constitutives d’une aide illégale si elles restent bien distinctes de la campagne électorale.

Si le maire ...