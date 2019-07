Accueil

Quand les voitures électriques se mettent au service des énergies renouvelables

Energie

Quand les voitures électriques se mettent au service des énergies renouvelables

Publié le 11/07/2019

Groupe Renault

La production d’électricité renouvelable est intermittente. Il est donc primordial de pouvoir la stocker pour pouvoir la consommer de manière différée. Territoires sensibles sur le plan de l’énergie, les îles, comme Porto Santo, sont des lieux privilégiés et prioritaires pour développer une gestion intelligente de l’énergie. Une flotte de véhicules électriques permet de stocker l’électricité produite par le solaire et l’éolien, et de la restituer en cas de besoins d’énergie pour d’autres usages.

