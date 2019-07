La taxe de séjour fait peau neuve en 2019

Publié le 12/07/2019 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Pour s’adapter aux nouveaux modes d’hébergements touristiques, le régime juridique en matière de taxe de séjour a été, à l’occasion de la loi de finances rectificative pour 2017 sensiblement remanié. Ces nouvelles règles effectives depuis le 1er janvier 2019 ont conduit les services de l’État a remettre à jour le guide de la taxe de séjour.

Adaptation dès 2019 pour les hébergements sans classement ou en attente de classement

Traditionnellement, la taxe de séjour s’appliquait aux hôtels, palaces, résidences de tourisme, meublés de tourisme, villages vacances, chambres d’hôtes, et autres terrains de camping et caravaneige.

Avec l’évolution des modes d’hébergement, et notamment l’expansion de l’offre de particuliers mettant à disposition leur(s) logement(s) à des fins touristiques via des plateformes dématérialisées (de type Airbnb), sans que ces hébergements ne soient classés et ne correspondent à l’une des catégories susvisées, la législation a dû s’adapter afin de faire en sorte que cette nouvelle offre n’échappe pas (ou plus) à la taxe de séjour.

Aussi la loi de finances rectificative pour 2017 a-t-elle introduit la taxation ...

