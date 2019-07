Mots pour mot

Publié le 17/07/2019 • Par La Rédaction • dans : A la Une finances, Actu experts finances

Avec la rubrique "Mots pour mot", retrouvez l'analyse d'un expert sur un mot d'actualité ou dont les enjeux méritent un petit décryptage. Aujourd'hui, c'est Bernard Andrieu, président d'Orféor, cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la dette et le financements de projets auprès du secteur public local qui démine les à priori sur les swaps.

Non, le swap n’est ni un gros mot ni un produit toxique. C’est le contrat sur instrument financier le plus basique qui existe.

Un swap est un échange de flux financiers dans le futur, entre 2 parties, l’une qui reçoit, l’autre qui verse. Pour les organismes publics, le swap de taux d’intérêts ne devrait correspondre qu’à un échange entre un taux fixe et un taux variable. La circulaire du 25 juin 2010 est venue encadrer le swap en tant qu’instrument de couverture destiné à maîtriser et à gérer de façon certaine un risque de taux. Pour les collectivités françaises, le contrat de swap le plus utilisé est celui de la Fédération Bancaire Française (FBF) dont la procédure de mise en place est strictement définie.

Pour un emprunteur, c’est la façon la plus efficace et la plus souple de transformer ...

