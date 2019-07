Du terreau dont on fait un directeur général – François Boudier, DGS ville et agglo de Dieppe

[PORTRAIT] François Boudier, DGS ville et agglo de Dieppe

Publié le 12/07/2019 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Entré dans la territoriale comme jardinier, François Boudier, le directeur général des services de la ville et de l’agglo de Dieppe, en a gravi un à un les échelons sans couper le lien avec le terrain.

Chiffres-clés 2017 : DGS, ville et communauté d’agglo de Dieppe maritime. 2014 : DGS, ville de Dieppe. 2007 : Directeur général des services adjoint puis directeur général des services (DGS), ville d’Achères. 2006 : DSTU, ville d’Achères. 2003 : DSTU, ville de Triel-sur-Seine (Yvelines). 2000 : directeur des services techniques et de l’urbanisme (DSTU), ville de Courdimanche (Val-d’Oise). 1989 : responsable du bureau d’études techniques, ville de Colombes (Hauts-de-Seine). 1984 : responsable des équipements sportifs extérieurs, ville d’Achères (Yvelines). A1979 : agent technique « parcs et jardins », ville de Poissy (Yvelines).

Le costume est gris, la chemise blanche, la gestuelle spontanée. Jouant avec ses lunettes à fine monture métallique, François Boudier affiche un regard satisfait. Il revient de Paris, où l’a conduit une réunion à l’Assemblée nationale. L’objet de sa rencontre ? Une séance de travail avec des élus et des parlementaires pour préparer la quatorzième édition des assises nationales du centre-ville. « J’y représente le collège des directeurs généraux, pour porter la problématique des bourgs et des villes moyennes. »

On le sait, la frénésie de créations ou d’extension de centres commerciaux en périphérie asphyxie progressivement le cœur des villes moyennes. Et la métropolisation n’arrange rien. Très attaché à la défense de sa commune, le directeur général des services (DGS) de la ville et de la communauté d’agglomération de la région dieppoise (16 communes, 1 000 agents, 50 000 hab.) l’a inscrite dans le plan Action cœur de ville. Une opération de revitalisation territoriale qui, dit-il ...

