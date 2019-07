« Il ne suffit pas de verbaliser pour améliorer la propreté urbaine »

Lutte contre les incivilités

Publié le 26/07/2019 • Par Caroline Garcia • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Elue à Versailles, Magali Ordas préside l’Association des villes pour la propreté urbaine (Avpu). Elle propose des solutions pour objectiver l’amélioration de la qualité de vie et cherche auprès de ses adhérents des solutions pour faire évoluer les comportements. Entretien.

Magali Ordas est présidente de l’Association des villes pour la propreté urbaine. De la prévention à la répression, elle estime que la responsabilisation des citoyens peut être plus efficace que la verbalisation.

Est-il pertinent d’associer propreté, lutte contre les incivilités et prévention de la délinquance ?

Ce sont trois sujets qui s’appuient sur le respect de l’espace public et de la vie en communauté. Ils fondent le pacte social qui régit nos sociétés. Lorsque ces éléments sont réunis, les citoyens se sentent en sécurité. On n’a pas peur de croiser un gros chien si l’on est certain que son maître le tiendra fermement en laisse. Si ce n’est pas le cas, on ressent de l’insécurité.

Les efforts engagés par les élus pour garantir la propreté des villes visent à améliorer la qualité de vie ...