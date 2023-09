Salaires : les grilles indiciaires des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Carrière et salaires

Combien gagnent les agents territoriaux assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques? Découvrez les échelles de rémunération applicables à ce cadre d'emplois de catégorie et les autres éléments de la rémunération des agents.

L’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques contribue au développement d’actions culturelles et éducatives dans des structures relevant des collectivités territoriales et établissements publics locaux. Cet agent participe notamment au traitement, à la mise en valeur, à la conservation des collections et la recherche documentaire.

Les traitements indiciaires des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (ACPB) sont calculés à partir des grilles indiciaires fixées par décrets pour chaque grade. Notez que les échelles de rémunérations de ce cadre d’emplois sont communes à plusieurs cadres d’emplois de catégorie B.

De manière générale, pour tous les fonctionnaire, le traitement indiciaire évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à à 4,92278 euros, depuis le 1er juillet 2023. Ce « salaire de base » représente 80% environ de la rémunération du fonctionnaire.

Echelles des salaires des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques par grades*

Assistant de conservation : de 1 810 euros à 2 480 euros.

de 1 810 euros à 2 480 euros. Assistant de conservation principal de 2e classe :/strong> de 1 830 euros à 2 630 euros.

Assistant de conservation principal de 1re classe :de 1 930 euros à 2 890 euros. (*) Montants bruts mensuels au 1er septembre 2023 (chiffres arrondis à la dizaine d’euros la plus proche),

Grille indiciaire du 1er grade : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Catégorie B, filière culturelle

Echelon Indice brut Indice majoré Durée d’avancement dans l’échelon Salaire brut 1 389 368 1 an 1 811,58 € 2 395 369 1 an 1 816,51 € 3 397 370 1 an 1 821,43 € 4 401 371 1 an 1 826,35 € 5 415 372 2 ans 1 831,27 € 6 431 381 2 ans 1 875,58 € 7 452 396 2 ans 1 949,42 € 8 478 415 3 ans 2 042,95 € 9 500 431 3 ans 2 121,72 € 10 513 441 3 ans 2 170,95 € 11 538 457 3 ans 2 249,71 € 12 563 477 4 ans 2 348,17 € 13 597 503 – 2 476,16 €

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné : visualisez votre salaire net avec notre simulateur

Recrutement dans le grade Assistant de conservation : concours externe (niveau bac au minimum), interne ou 3e concours ; promotion interne ou mobilité

Grille indiciaire du 2e grade : Assistant territorial de conservation principal de 2e classe

Catégorie B, filière culturelle

Echelon Indice brut Indice majoré Durée d’avancement Salaire brut 1 401 371 1 an 1 826,35 € 2 415 372 1 an 1 831,27 € 3 429 379 2 ans 1 865,73 € 4 444 390 2 ans 1 919,88 € 5 458 401 2 ans 1 974,03 € 6 480 416 2 ans 2 047,88 € 7 506 436 3 ans 2 146,33 € 8 528 452 3 ans 2 225,10 € 9 542 461 3 ans 2 269,40 € 10 567 480 3 ans 2 362,93 € 11 599 504 4 ans 2 481,08 € 12 638 534 – 2 628,76 €

Recrutement dans ce deuxième grade : après concours externe (bac+2), interne ou 3e concours, ou promotion interne

Grille indiciaire du 3e grade : Assistant territorial de conservation principal de 1re classe

Catégorie B, filière culturelle

Echelon Indice brut Indice majoré Durée d’avancement Salaire brut 1 446 392 1 an 1 929,73 € 2 461 404 2 ans 1 988,80 € 3 484 419 2 ans 2 062,64 € 4 513 441 2 ans 2 170,95 € 5 547 465 2 ans 2 289,09 € 6 573 484 3 ans 2 382,63 € 7 604 508 3 ans 2 500,77 € 8 638 534 3 ans 2 628,76 € 9 660 551 3 ans 2 712,45 € 10 684 569 3 ans 2 801,06 € 11 707 587 – 2 889,67 €

Recrutement : avancement de grade ou mobilité

Autres éléments de rémunération des assistants territoriaux de conservation (ACPB)

Les assistants de conservation assurant les fonctions de maître d’apprentissage ou exerçant leurs fonctions à titre principal dans les zones urbaines sensibles ou assurant les fonctions de régisseur d’avances ou de recettes bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). La NBI est un élément de rémunération entrant dans le calcul de la retraite.

Régime indemnitaire

Outre l’indemnité de résidence et le supplément familial, obligatoires pour l’employeur dès lors que l’agent remplit les conditions requises, les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent percevoir, notamment :

une indemnité d’administration et de technicité (IAT) pour les assistants de 2e classe jusqu’au 5e échelon

une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à partir du 5e échelon du grade d’assistant 2e classe

des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), etc.

Les assistants de conservation sont éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep).

Références Décret n°2011-1642 : statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Décret n°2010-329 : dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B

Cet article est en relation avec les dossiers