Salaires : les grilles indiciaires des assistants territoriaux d’enseignement artistique

Quel est le salaire d'un assistant d'enseignement artistique recruté par une collectivité territoriale ? Comme tout fonctionnaire, son traitement indiciaire est calculé à partir des grilles indiciaires de son cadre d'emplois. D'autres éléments s'ajoutent à ce "salaire de base".

En début de carrière, l‘assistant territorial d’enseignement artistique seconde l’enseignant dans sa spécialité (musique, art dramatique, arts plastiques ou danse). Plus tard, aux grades supérieurs, il pourra enseigner à son tour, dans un conservatoire, un établissement d’enseignement ou une école d’arts plastiques relevant d’une collectivité territoriale ou établissement public local.

Le traitement indiciaire représente 80% environ de la rémunération du fonctionnaire. Calculé à partir de grilles indiciaires fixées par décret, il évolue suivant la valeur du point d’indice, fixé à 4,92278 euros depuis le 1er juillet 2023 (décret n°2023-519). Notez que le minimum de traitement reste inchangé, soit 1 777,17 euros bruts mensuels pour un· agent· à temps complet.

Echelles des salaires des assistants territoriaux d’enseignement artistique *

Assistant territorial d’enseignement artistique : de 1 810 euros à 2 480 euros.

de 1 810 euros à 2 480 euros. Assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe : de 1 830 euros à 2 630 euros.

de 1 830 euros à 2 630 euros. Assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe : de 1 930 euros à 2 890 euros. (*) Montants bruts mensuels (chiffres arrondis à la dizaine la plus proche).

Grille indiciaire du 1er grade : Assistant territorial d’enseignement artistique

Catégorie B, filière culturelle

Echelon Indice brut Indice majoré Durée d’avancement Salaire brut 1 389 368 1 an 1 811,58 € 2 395 369 1 an 1 816,51 € 3 397 370 1 an 1 821,43 € 4 401 371 1 an 1 826,35 € 5 415 372 2 ans 1 831,27 € 6 431 381 2 ans 1 875,58 € 7 452 396 2 ans 1 949,42 € 8 478 415 3 ans 2 042,95 € 9 500 431 3 ans 2 121,72 € 10 513 441 3 ans 2 170,95 € 11 538 457 3 ans 2 249,71 € 12 563 477 4 ans 2 348,17 € 13 597 503 – 2 476,16 €

Recrutement à ce grade : sur liste d’aptitude après réussite au concours, mutation, détachement.

Grille indiciaire du 2e grade : Assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe

Catégorie B, filière culturelle

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée d’avancement Salaire brut 1 401 371 1 an 1 826,35 € 2 415 372 1 an 1 831,27 € 3 429 379 2 ans 1 865,73 € 4 444 390 2 ans 1 919,88 € 5 458 401 2 ans 1 974,03 € 6 480 416 2 ans 2 047,88 € 7 506 436 3 ans 2 146,33 € 8 528 452 3 ans 2 225,10 € 9 542 461 3 ans 2 269,40 € 10 567 480 3 ans 2 362,93 € 11 599 504 4 ans 2 481,08 € 12 638 534 – 2 628,76 €

Recrutement à ce grade : après concours, promotion interne.

Grille indiciaire du 3e grade : Assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe

Catégorie B, filière culturelle

Echelon Indice brut Indice majoré Durée d’avancement Salaire brut 1 446 392 1 an 1 929,73 € 2 461 404 2 ans 1 988,80 € 3 484 419 2 ans 2 062,64 € 4 513 441 2 ans 2 170,95 € 5 547 465 2 ans 2 289,09 € 6 573 484 3 ans 2 382,63 € 7 604 508 3 ans 2 500,77 € 8 638 534 3 ans 2 628,76 € 9 660 551 3 ans 2 712,45 € 10 684 569 3 ans 2 801,06 € 11 707 587 – 2 889,67 €



Recrutement à ce grade : avancement ou mobilité.

Autres éléments de rémunération

Différents éléments de rémunération s’ajoutent au salaire brut « de base ». Il en est ainsi du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence si l’agent remplit les conditions exigées. Notez que le montant minimum de l’indemnité de résidence perçue pour un agent à temps complet est celui afférent à l’indice majoré 361 (IB : 367) (Zone 2 = 1%= 17,77).

Nouvelle bonification indiciaire – Une NBI est versée aux fonctionnaires de catégorie B assurant les fonctions de maître d’apprentissage agréé au sens de la loi.

Régime indemnitaire – Les assistants territoriaux d’enseignement artistique peuvent percevoir :

une indemnité de suivi et d’orientation des élèves, avec part fixe et part variable,

des indemnités horaires d’enseignement pour service supplémentaire régulier et irrégulier,

une prime spéciale en cas de réalisation d’au moins 3 heures supplémentaires régulières,

une prime d’entrée dans le métier.

