Le stationnement sur un trottoir est-il systématiquement interdit ?

Certaines dispositions adoptées en 2015 en matière de sécurité routière (stationnement gênant, nouvelles signalisations…) ont eu pour objectif de protéger les usagers de la voie publique les plus fragiles : piétons et cyclistes. Renforcer la sécurité des piétons sur les trottoirs devrait logiquement entraîner l’interdiction de stationner sur ces espaces. Cependant, ce n’est pas si simple, car tout dépend de la réglementation locale. Ce qu’ont confirmé le juge administratif et une réponse ministérielle. Le point sur l’état du droit à la demande d’un lecteur.

