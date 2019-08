Réglementation

Les écrits professionnels du garde champêtre (1) : règles générales

Publié le 22/08/2019 • Par La redaction du Club Prevention Securite • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Les écrits professionnels sont un des éléments fondamentaux de travail du garde champêtre. Ils ont pour but de retranscrire, le plus objectivement possible, des faits qui ont été observés ou rapportés par le garde champêtre dans l’exercice de ses fonctions. Si tous les écrits professionnels n’ont pas la même forme, ni les mêmes usages, ils poursuivent le même objectif : conserver la trace, la mémoire de ce qui s’est passé et transmettre ou communiquer des informations à tout interlocuteur utile.

