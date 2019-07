Lutter contre le mal de dos

Les activités de collecte et de traitement des déchets sont identifiées comme étant les plus à risques pour les agents. Depuis plusieurs années, le Smictom Alsace Centrale a mis en place une politique de prévention à l’intention de ses 150 agents.

Déplacer des poubelles, les soulever, charger et décharger des objets lourds pendant la collecte des encombrants ou dans les déchèteries, trier les déchets dans les centres de collecte sélective… Dans le secteur des déchets, à peu près toutes les activités sont génératrices de risques pour les agents.

Le Smictom Alsace Centrale, qui réunit 130 000 habitants et 90 communes adhérentes, en a conscience et a engagé, depuis plusieurs années, une politique de prévention qui concerne toutes les activités du service déchets – qui compte huit déchèteries, un centre de tri, un centre de stockage, et un quai de transfert, et emploie ...