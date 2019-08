HAP : prévenir les risques, réduire les coûts

Après ses journées d’étude sur le risque amiante en voirie, Techni.Cités explore celui des HAP présents dans les enrobés bitumineux. Tout au long de cette journée, experts et responsables territoriaux se succèderont pour aider les élus et les agents des collectivités en charge de la voirie à mieux connaître la responsabilité des maîtres d’ouvrages pour prévenir efficacement les risques liés aux HAP.

Au programme :

Une journée animée par Isabelle Verbaere, journaliste, Techni.Cités

Outre la responsabilité vis-à-vis de leurs agents lorsque les travaux sont effectués en régie, les collectivités sont soumises à une double obligation. Les maîtres d’ouvrage publics doivent en effet répondre aux contraintes de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui impose à la fois l’emploi de matériaux recyclés dans les chantiers de construction ou d’entretien de voirie et la gestion des déchets engendrés par ces travaux.Comment prendre en compte les obligations de sécurité sanitaire et de durabilité environnementale sans grever les budgets territoriaux déjà exsangues ? La journée d’étude de Techni.Cités du 1 er octobre prochain se fait fort de répondre à ces questions épineuses.

Diagnostics, gestion des risques, déchets, recyclage : de la théorie à la pratique

Mener à bien chacune des étapes de la rénovation des routes est un défi que relèvent les services techniques de bon nombre de collectivités au quotidien. Pour les aider à maîtriser l’ensemble du processus en respectant les obligations environnementales et en assurant la protection des travailleurs, Techni.Cités propose un panel de retours d’expériences de terrain lors de sa journée d’étude HAP.

Caractérisation des enrobés bitumineux, interprétation des résultats, prévention des risques, gestion des déchets et recyclage des matériaux : sur ces sujets, se succèderont à la tribune du 1er octobre experts et responsables territoriaux. INRS, Cerema, Lille Métropole, Bordeaux Métropole, département de Seine-et-Marne pour ne citer qu’eux, viendront ainsi partager leur expertise et bonnes pratiques au cours de temps d’échanges studieux et néanmoins conviviaux.