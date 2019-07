Rewilding : laissons faire la nature !

La question d’une gestion adéquate des espaces naturels par l’homme est un vaste sujet. Si la notion du "développement durable" a mis en évidence la notion d’équilibre, les clés ne sont pas données pour conduire un développement sans dommage. Les écosystèmes naturels, par leurs propres dynamiques, peuvent cependant nous fournir de précieuses solutions.

Par Louis Cauchy, chef de service Environnement-SIG, communauté de communes Creuse Grand Sud

Les gestionnaires d’espaces publics, et notamment les collectivités locales, ont parfois de grandes surfaces à entretenir : espaces verts, parcs, cimetières, terrains de sport, friches ou délaissés, etc. Et certains projets de reconversion ont du mal à voir le jour faute de moyens financiers suffisants. Parallèlement, les demandes sociales pour disposer d’espaces naturels préservés ou de poumons verts sont croissantes.

Laisser faire la nature

Face aux menaces du changement climatique, la potentielle résilience des territoires est aussi corrélée à des espaces qui auront ...