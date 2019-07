10 conseils pour intégrer l’énergie dans l’urbanisme et la planification

Urbanisme

Depuis la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, la place de l’énergie s’est renforcée dans le droit et les documents d’urbanisme, comme le Scot et les PLU. En parallèle, les planifications territoriales régionale (SRADDET) et locale (PCAET) intègrent des objectifs de développement de ces énergies. Il reste que l’émergence de projets efficaces dans les territoires impose de réussir la convergence entre l’énergie, l’urbanisme et la planification dans tous ces documents.

