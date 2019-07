À Lyon, la gestion des chantiers mise sur l’innovation

Pour reconfigurer de fond en comble le quartier des affaires lyonnais, une cinquantaine de chantiers d’envergure vont se succéder d’ici à 2025. Pour optimiser ces opérations, la SPL a initié des outils de gestion inédits.

53 000 emplois aujourd’hui, 40 000 de plus demain. Et le 1,5 million de mètres carrés de bureaux actuels sera augmenté de 650 000 mètres carrés supplémentaires dans dix ans. Côté transit, 120 000 voyageurs transitant par la gare seront au moins 200 000 en 2030. Quelque 13 000 logements maintenant et sûrement plus de 15 000 dans moins de dix ans…

Règlement inter-chantier

Les chiffres associés à la mutation du quartier de la Part-Dieu à Lyon peuvent donner le vertige. Ils donnent surtout du fil à retordre aux équipes de la SPL Lyon Part-Dieu en charge de planifier et gérer ces chantiers. C’est pourquoi dès 2014 ...