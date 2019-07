Accueil

Culture : mieux irriguer les territoires

Culture : mieux irriguer les territoires « Les métropoles sont une sorte de laboratoire culturel »

Politiques culturelles

« Les métropoles sont une sorte de laboratoire culturel »

Publié le 11/07/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

© Florent Giffard

Maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont Auvergne Métropole (Puy-de-Dôme), Olivier Bianchi copréside à France Urbaine la commission Culture et attractivité du territoire. Il estime que les métropoles culturelles doivent trouver le point d’équilibre entre rayonnement et proximité, subsidiarité et déploiement intercommunal.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement du territoire

Intercommunalité

Politiques culturelles