[Frise interactive] Retour sur trente ans de réforme des services publics

Histoire

Publié le 22/08/2019 • Par Emilie Buono • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Malgré l'attachement des Français à leurs services publics et les promesses successives des gouvernements, les fermetures de trésoreries, de tribunaux, de maternités, d’écoles…, se sont multipliées au fil des années, créant de vraies situations de fragilité sur certains territoires déjà impactés par les mutations économiques. La Gazette revient à travers une frise interactive sur plus de trente ans de réformes, mesures, lois, annonces de modernisation de nos services publics.

Source : « L’accès aux services publics dans les territoires ruraux », Cour des comptes

Découvrez également notre série de reportages sur la fermeture des services publics. La rédaction de la Gazette est partie pendant plusieurs semaines à la rencontre des habitants de ces petites villes et villages, de leurs élus et techniciens, qui ne baissent pas les bras, ou ont su relativiser l’impact de telles fermetures et trouver des solutions de remplacement, bien souvent aux seuls frais des collectivités territoriales. Récit en 9 épisodes de ce voyage au cœur d’une France qui se bouge pour ses services publics, et s’adapte.

