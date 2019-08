Gestion financière

La comptabilité analytique, utile mais pas magique

La comptabilité analytique dépasse la nomenclature comptable et invite à la rigueur. Elle se pratique plus judicieusement en s'intégrant à la comptabilité générale. Et si techniquement, tous les outils sont là, mais beaucoup de méfiance subsiste... Premier volet de notre dossier.

Cet article fait partie du dossier La comptabilité analytique, utile mais pas magique