Que doit faire le maire en cas de découverte d’une personne décédée naturellement à son domicile ?

Pouvoirs du maire

Publié le 29/08/2019 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

En cas de mort naturelle survenue au domicile, le maire est généralement informé et il est possible qu’il se rende sur les lieux. Certificat médical, prise en charge du corps, sécurisation des locaux… Quelles mesures doit-il prendre ? Explications avec notre juriste Géraldine Bovi-Hosy.

Lorsqu’un décès naturel est survenu au domicile, la police n’intervient généralement pas. Cependant, les forces de l’ordre peuvent être présentes pour diverses raisons : ouverture de porte à la demande des pompiers ou de voisins, absence de proches…. Il s’agit ici de préserver l’ordre public en prenant les mesures qui s’imposent (certificat médical, prise en charge du corps, sécurisation des locaux…) lorsque la famille est absente ou inexistante. Dans ce cas, la mairie sera généralement informée et il est possible qu’un élu se déplace au domicile. Malheureusement, ces aspects ne sont pas toujours évoqués avec précision dans les guides destinés aux maires et adjoints.

Le cas de mort naturelle au domicile

La mort naturelle survient en l’absence de cause à caractère pénal. Il n’y a ...

