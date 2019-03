Habitat inclusif : « il y a un avant et un après loi Elan »

Grand âge et handicap

Publié le 13/03/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Murielle Chauvel, directrice adjointe du développement et de l’offre de service à APF France handicap, explique l'apport de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) à l'habitat inclusif.

L’habitat inclusif est-il un changement de paradigme ?

Oui, et on peut dire qu’il y a un avant et un après loi « Elan ». Mais APF France handicap n’a pas attendu. L’association gère près de 400 établissements et services pour enfants, adolescents et adultes, et elle a déjà entamé la transformation de son offre médicosociale dans une logique inclusive. Elle s’est engagée dans l’expérimentation d’habitats intermédiaires, à mi-chemin entre l’institution et la vie à domicile, avant même que l’on parle d’habitat inclusif.

En avez-vous tiré des premiers enseignements ?

Il faut laisser ouvert le champ des possibles. Cela passe par la participation active des usagers qui ont droit au choix de leur mode de vie et de leur accompagnement. La priorité est de tenir compte d’attentes plurielles ...