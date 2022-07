Huit questions sur la prestation compensatrice du handicap

Handicap

Publié le 21/07/2022 • Mis à jour le 19/07/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Analyses juridiques, France

La loi du 6 mars 2020 instaure le droit à vie, supprime la barrière d’âge, encadre le contrôle de l'effectivité de la prestation, fait évoluer le fonds départemental et crée un comité stratégique. Un décret du 19 avril 2022 en facilite l’accès aux personnes atteintes d'un handicap psychique ou d’une surdicécité.

1. En quoi consiste la prestation de compensation du handicap ?

Créée par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, la prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière personnalisée, attribuée quasiment sans condition de ressources et modulable en fonction des besoins, pour compenser la perte d’autonomie.

La PCH finance les dépenses exceptionnelles ainsi que celles liées aux besoins en aides humaines, techniques ou animalières, à l’aménagement du cadre de vie, du logement ou du véhicule.

2. Quelles sont les conditions d’accès à la prestation de compensation du handicap ?

La loi n°2020-220 du 6 mars 2020 a supprimé la barrière d’âge qui empêchait les personnes de plus de 75 ans de demander à bénéficier de la PCH. Le bénéfice de la prestation est désormais ouvert à toute personne handicapée de moins de 60 ans ainsi qu’à celle âgée de plus de 60 ans si cette dernière a présenté un handicap et l’a fait reconnaître avant cet âge.

